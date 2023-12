J, J Snack Foods Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Aktienkurs von J & J Snack Foods wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") betrachtet. Die Rendite von J & J Snack Foods liegt bei 10,56 Prozent, was mehr als 144 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,61 Prozent hatte, liegt J & J Snack Foods mit 24,17 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J & J Snack Foods bei 43,84 liegt, was über dem Branchendurchschnitt von 40,7 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) der J & J Snack Foods liegt bei 50,87, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der J & J Snack Foods bei 158,58 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 170,26 USD liegt, was einer Abweichung von +7,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 161,81 USD, was einer Abweichung von +5,22 Prozent entspricht. Auch in diesem Zeitraum wird die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse das Rating "Gut".