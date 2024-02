J, J Snack Foods Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs des Unternehmens J & J Snack Foods beträgt derzeit 1, was eine negative Differenz von -2,32 Prozent zum Branchendurchschnitt ergibt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion registriert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält J & J Snack Foods für diesen Punkt daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 60,6 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) derzeit einen Wert von 33,13 auf, was 9 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb J & J Snack Foods auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung erhält.