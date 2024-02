J, J Snack Foods Aktie: Einfach nur Spitze!

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Bezogen auf das Kursniveau beträgt die aktuelle Dividendenrendite für J & J Snack Foods 1,84 Prozent und liegt mit 0,3 Prozent nur leicht über dem Mittelwert von 1,53 Prozent für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält J & J Snack Foods eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von J & J Snack Foods im Fokus der Diskussionen. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um J & J Snack Foods. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".

J & J Snack Foods lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Dabei hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für J & J Snack Foods in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der J & J Snack Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 161,21 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 146,61 USD weicht somit um -9,06 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 162,45 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -9,75 Prozent entspricht und somit zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die J & J Snack Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.