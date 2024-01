J, J Snack Foods Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die technische Analyse der J & J Snack Foods-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 160,44 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 160,35 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -0,06 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 165,33 USD, was einer Differenz von -3,01 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J & J Snack Foods bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 37,5 als überbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende weist J & J Snack Foods derzeit eine Dividendenrendite von 1,85 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,08 Prozent liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale technische Analyse, eine überbewertete fundamentale Bewertung und eine negative Anleger-Stimmung, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.