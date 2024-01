J Escom Holdings Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Bewegungen berechnet. Der RSI der J Escom liegt bei 74,19, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57 für die J Escom, was als neutral betrachtet wird und daher mit "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der J Escom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 169,33 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 213 JPY weicht um +25,79 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (252,6 JPY), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,68 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die J Escom-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber J Escom eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über J Escom in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die J Escom-Aktie gemäß der technischen Analyse sowie der Stimmungs- und Buzz-Analyse überwiegend neutral bewertet wird.