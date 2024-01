J Escom Holdings Aktie: Ist es vollbracht?

In den letzten vier Wochen wurden bei J Escom keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch in den vergangenen zwei Wochen wurde J Escom von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, was zu der Schlussfolgerung führte, dass die Anleger-Stimmung ebenfalls auf "Neutral" eingestuft wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der J Escom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 170,97 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 217 JPY lag, was einer Abweichung von +26,92 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs (251,72 JPY) für die letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,79 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die J Escom-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der J Escom als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength-Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 69,23, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 56,4 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.