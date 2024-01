J Escom Holdings Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktie der J Escom hat in den letzten Tagen einen Kurs von 225 JPY erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 167,65 JPY liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +34,21 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 254,34 JPY, was einen Abstand von -11,54 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 69 und der RSI auf 25-Tage-Basis bei 59,26. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die J Escom-Aktie.

In den Sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über J Escom, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen momentan weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch stark vernachlässigt wird.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien war ebenfalls neutral in den letzten zwei Wochen und zeigt auch in den letzten Tagen keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.