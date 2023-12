J D Wetherspoon Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde J D Wetherspoon von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt also insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) wird J D Wetherspoon aus fundamentaler Sicht als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,13, was einem Abstand von 70 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 56,38 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Analysten bewerten die J D Wetherspoon-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten setzt sich diese Bewertung aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 605 GBP, was einem Abwärtspotential von -25,58 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält J D Wetherspoon also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 690,54 GBP für den Schlusskurs der J D Wetherspoon-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 813 GBP, was einer Abweichung von +17,73 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (699,7 GBP) liegt mit einer Abweichung von +16,19 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält J D Wetherspoon also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.