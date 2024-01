J D Wetherspoon Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Aktie von J D Wetherspoon weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von J D Wetherspoon bei 17,13, was 71 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 58,6. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf J D Wetherspoon über einen längeren Zeitraum deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderung hin. Dadurch erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Punkt.

Die Anleger-Stimmung bei J D Wetherspoon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.