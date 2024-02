J D Wetherspoon Aktie: Anleger aufgepasst!

Die Stimmung rund um Aktien wird durch Sentiment und Buzz gemessen, wobei sowohl Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt werden. Dies ermöglicht ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von J D Wetherspoon zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für J D Wetherspoon bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von J D Wetherspoon bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J D Wetherspoon bei einem Wert von 16, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien wird J D Wetherspoon daher als unterbewertet angesehen und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite für J D Wetherspoon beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von J D Wetherspoon eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der J D Wetherspoon-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 719,23 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 801 GBP liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die J D Wetherspoon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.