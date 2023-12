J D Wetherspoon Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Granite Point Mortgage Trust":

Der Aktienkurs von J D Wetherspoon hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 56,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt nur um 8,91 Prozent gestiegen, was zu einer Outperformance von +47,59 Prozent für J D Wetherspoon führt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 3,1 Prozent im letzten Jahr eine deutliche Überperformance von 53,4 Prozent erzielt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In diesem Fall haben unsere Analysten die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Stimmung rund um J D Wetherspoon überwiegend positiv ist. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält.

Die Einschätzungen von Analysten für J D Wetherspoon liegen aus den letzten zwölf Monaten bei 2 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 605 GBP, was angesichts des letzten Schlusskurses von 801,5 GBP eine mögliche negative Kursentwicklung von -24,52 Prozent bedeutet. Aus Analystensicht erhält die J D Wetherspoon-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Für Anleger, die in die Aktie von J D Wetherspoon investieren, ist die Dividendenrendite mit 0 % vergleichsweise niedrig, was zu einem geringeren Ertrag von 2,61 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeit führt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".