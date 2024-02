JTP Aktie: In selten guter Lage!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz zu der Aktie von Jtp in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Auch die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen eine neutrale Haltung gegenüber Jtp in den letzten zwei Wochen. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf die Diskussionen.

Die technische Analyse der Jtp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 924,66 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 985 JPY liegt (+6,53 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 894,78 JPY über dem gleitenden Durchschnitt (+10,08 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Jtp daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Jtp-Aktie beträgt 16, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen eine weniger volatile Bewertung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis erhält Jtp ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Jtp-Aktie aufgrund der Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.