JTP Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der aktuelle RSI für Jtp liegt bei 85,61, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Jtp veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jtp in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Jtp wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Jtp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 937,74 JPY. Der letzte Schlusskurs (998 JPY) weicht somit um +6,43 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine "Gut"-Bewertung von +5,04 Prozent. Insgesamt erhält die Jtp-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.