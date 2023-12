JTP Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktienanalyse der Jtp zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Jtp derzeit mit einem Wert von 60 als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 71, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als schlecht bewertet, was insgesamt zu einer schlechten Einstufung des RSI führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Jtp-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer schlechten Bewertung auf dieser Basis führt. Sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage wird die Jtp-Aktie mit einem schlechten Rating versehen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis schlechte Einstufung für die Jtp-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.