JTP Aktie: Ist das wirklich alles?

Die technische Analyse der JTP-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 923,62 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 948 JPY liegt, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 892,24 JPY, was einer Abweichung von +6,25 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch ergibt sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung für die JTP-Aktie. Zusammenfassend erhält die JTP-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen auf sozialen Medien rund um JTP deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge verzeichnet und in den vergangenen Tagen dominierten überwiegend neutrale Themen die Diskussionen. Basierend auf diesen Erkenntnissen ist die Redaktion der Meinung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich ein neutrales Bild über einen längeren Zeitraum bezüglich der Aktie von JTP feststellen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Dies führt zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die JTP-Aktie mit einem RSI-Wert von 48,11 weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 42. Dies deutet darauf hin, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI-Analyse eine Einstufung als "Neutral".