JTC-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die fundamentale Analyse von Jtc zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,26 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 20,22 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 725,21 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 784 GBP liegt, was einen Abstand von +8,11 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 aktuell bei 746,28 GBP, was einer Differenz von +5,05 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Jtc beträgt 1,5 Prozent, was 4,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Jtc in den letzten Wochen. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch völlig unbeachtet ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Aktie von Jtc aufgrund der fundamentalen, technischen und sentimentalen Analyse ein "Neutral"-Rating.