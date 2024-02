JTC Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Jtc-Aktie wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen innerhalb der letzten zwölf Monate. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 860 GBP, was einem Aufwärtspotential von 9,83 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Jtc-Aktie aktuell bei 732,68 GBP verzeichnet, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 783 GBP, was einen Abstand von +6,87 Prozent darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 787,36 GBP ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Jtc-Aktie zeigt sich neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Jtc beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment für Jtc in den letzten Wochen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als unauffällig bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.