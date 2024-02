JTC Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jtc-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Jtc-Aktie bei 732,68 GBP liegt. Da der Aktienkurs derzeit bei 778,5 GBP liegt, wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da ein Abstand von +6,25 Prozent besteht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 787,23 GBP, was einer Differenz von -1,11 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite der Jtc-Aktie liegt bei 1,35 Prozent, was 4,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die langfristige Meinung von Analysten zu der Jtc-Aktie ist positiv und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich aus den Analystenbewertungen die Einschätzung 3 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie mehrheitlich positiv bewertet, mit 2 Analysten, die den Titel als Gut und keiner als Schlecht einstufen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 860 GBP, was einer potenziellen Performance von 10,47 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung von den Analysten und wird von der Redaktion als "Gut" eingestuft.