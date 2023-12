JSainsbury Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

In den letzten zwölf Monaten haben 4 Analysten ihre Bewertungen für die J Sainsbury-Aktie abgegeben. Davon waren eine Bewertung "Gut", zwei "Neutral" und eine "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt damit bei "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu J Sainsbury. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 271,67 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um -9,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (299,7 GBP) fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht" Empfehlung von den Analysten für die Aktie.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt 4,38 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (4,07) liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik von J Sainsbury eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden auch von den Analysten bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält J Sainsbury bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine besonders positive Anleger-Stimmung bei J Sainsbury. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Guten" Einschätzung führt. Allerdings ergibt die Analyse aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gute" Einschätzung zur Anleger-Stimmung.