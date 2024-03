JSainsbury Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

Mit einer Dividendenrendite von 4,66 Prozent liegt J Sainsbury nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln". Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und von der Redaktion neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für J Sainsbury liegt bei 25,98 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 zeigt hingegen weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite von J Sainsbury mit -2,33 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich mit der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 2,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt J Sainsbury mit 4,93 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 1 Mal "Schlecht" für J Sainsbury vergeben, was langfristig zu einem "Neutral"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 256,8 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,11 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 272,5 GBP, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält der Titel von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".