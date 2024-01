JSainsbury Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

J Sainsbury: Analyse der Aktienbewertung

Der britische Einzelhändler J Sainsbury bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,38 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der J Sainsbury-Aktie mit 281,1 GBP eine Entfernung von +2,65 Prozent vom GD200 (273,84 GBP) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 284,44 GBP und zeigt einen Abstand von -1,17 Prozent, was ebenfalls ein "Neutral"-Signal bedeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von J Sainsbury als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist J Sainsbury ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 93,84 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 26,69 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von J Sainsbury wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für J Sainsbury war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild in Bezug auf die Bewertung der J Sainsbury-Aktie, wobei verschiedene Analysekriterien zu unterschiedlichen Einschätzungen führen. Anleger sollten daher alle Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen.