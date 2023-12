JSainsbury Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

Der Aktienkurs von J Sainsbury hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor deutlich gesteigert. Mit einer Rendite von 40,71 Prozent liegt das Unternehmen um mehr als 35 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 10,94 Prozent verzeichnet, konnte J Sainsbury mit einer Rendite von 29,77 Prozent deutlich zulegen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bewertet die Kursbewegungen und zeigt an, ob eine Aktie überkauft, neutral oder überverkauft ist. Der RSI von J Sainsbury liegt bei 52,03 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 19,1 auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Das Stimmungsbild zu J Sainsbury hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine negative Tendenz, weshalb das Sentiment und Buzz-Kriterium als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird J Sainsbury in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt J Sainsbury mit einer Ausschüttung von 4,64 % nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,79 % für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Die Differenz von 0,85 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".