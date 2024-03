JSainsbury Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "J Sainsbury":

Die Analysteneinschätzung für J Sainsbury ist insgesamt neutral, da es eine Buc, eine Neutral und eine Schlecht-Einstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für J Sainsbury liegt bei 272,5 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 8,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in Bezug auf das Kursziel.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat J Sainsbury in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -3,34 Prozent im Branchenvergleich für J Sainsbury. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von J Sainsbury mit 5,34 Prozent unter dem Durchschnitt von 3,01 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende kann J Sainsbury mit einer Dividende von 4,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (3,63 %) punkten. Die Differenz von 1,03 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die J Sainsbury-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) trendfolgenden Indikator unterdurchschnittlich abschneidet, was zu einem "Schlecht"-Rating auf Basis dieser Indikatoren führt. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 270,94 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 252 GBP liegt, was einer Abweichung von 6,99 Prozent entspricht. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt von 271,95 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 7,34 Prozent und einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält J Sainsbury auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.