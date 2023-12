JSS Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Analyse von Sentiment und Buzz spielt eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung von Aktien. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung für Jss betrachtet. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Jss liegt derzeit bei 53 für die letzten 7 Tage, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 64,62 ebenfalls ein neutrales Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein neutrales Rating für Jss.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen für Jss ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Jss-Aktie mit einer Entfernung von -6,34 Prozent vom GD200 ein schlechtes Signal. Der GD50 zeigt mit einem Kurs von 538,82 JPY ein neutrales Signal. Insgesamt wird der Kurs der Jss-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.