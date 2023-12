JSS Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die technische Analyse der Jss-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 519 JPY um 6,34 Prozent unter dem GD200 (554,13 JPY) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kurs der letzten 50 Tage angibt, bei 538,82 JPY. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -3,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Jss-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Jss ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen zeigte sich weder eine überwiegend positive noch negative Stimmung in den Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Jss-Aktie liegt bei 53 für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 64,62, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und nur wenige Stimmungsänderungen zu verzeichnen waren. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und der Relative Strength Index sowie das Sentiment und der Buzz im Internet darauf hindeuten, dass die Jss-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird.