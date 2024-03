JSS Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die Stimmung und das Feedback zu Jss in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 544,89 JPY für die Jss-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 516 JPY liegt (-5,3 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Jss eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt jedoch einen Wert von 524,02 JPY, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,53 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Jss auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Jss überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Im Gegensatz dazu ist Jss auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Jss-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse der Stimmung und des Feedbacks zu Jss auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen in den letzten Tagen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung für die Aktie führt. Zusammenfassend kann Jss hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.