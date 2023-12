JSR Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Jsr hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,86 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um 25,56 Prozent, was zu einer Outperformance von +14,3 Prozent für Jsr führte. Auch der "Materialien"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 25,56 Prozent, wobei Jsr um 14,3 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Jsr ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen zu Jsr gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wurde. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Jsr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 110,71 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt in der "Chemikalien"-Branche, was zu einer Überbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 55,17, was einem Abstand von 101 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Jsr-Aktie in den letzten 7 Tagen zeigt einen Wert von 15, was auf eine Überverkauftheit hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI-Wert auf 25-Tage-Basis (41,34) ergibt jedoch eine "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Jsr.