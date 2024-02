JP-Morgan alarmiert! Mögliche Parallelen zur Dotcom-Blase

Die aktuelle Börsenlage ruft beunruhigende Erinnerungen an die Dotcom-Blase vor etwa24 Jahren hervor, wie Analysten der US-Großbank besorgniserregend feststellen.

Die jüngsten Entwicklungen an den Börsen erinnern laut Analysten der US-Großbank stark an die Zeit der Dotcom-Blase vor 24 Jahren. Zweifacher Börsencrash in den letzten Jahren, einmal aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und das zweite Mal aufgrund der aggressiven Maßnahmen der Notenbanken gegen die ansteigende Inflation im Jahr 2022.

Trotzdem scheint der Optimismus an den Märkten ungebrochen, was zu neuen Rekordständen führt. Eine Studie der US-Bank JP Morgan kommt jedoch zu alarmierenden Ergebnissen. Besonders die weltweit führende US-Börse sei bereits viel zu stark angestiegen.

Die Experten stellen sich die Frage, ob sich die Märkte derzeit in einer ähnlichen Blase befinden wie zur Zeit der Dotcom-Höhepunkt, welcher hohe Verluste bei Unternehmen und Kleinanleger verursachte. Damals waren Technologie-Aktien extrem hoch bewertet und es galt als normal, in den ersten Jahren hohe Verluste in Kauf zu nehmen.

Dies hat dazu beigetragen, dass bis heute eine gewisse Skepsis gegenüber Aktien besteht.

Die Analysten von JP Morgan haben die Kennzahlen beider Zeiträume verglichen und kamen zu dem Schluss, dass das Risiko heute sogar noch größer ist als zur Jahrtausendwende.

Für ihren Vergleich haben sie sich auf die jeweils zehn größten Unternehmen im MSCI USA konzentriert, einem Aktienindex, der die Wertentwicklung amerikanischer Unternehmen abbildet und als wichtiger Maßstab für die weltweit größte Börse gilt.

Zur Zeit der Dotcom-Blase gehörten zu den Top-Ten-Unternehmen Firmen wie Exxon, Pfizer, General Electric (GE), Citigroup, Walmart, IBM, Oracle, Microsoft, Cisco und Intel. Heutzutage sind hingegen Unternehmen wie JP Morgan, der Google-Mutterkonzern Alphabet, die Facebook-Mutter Meta, Tesla, Amazon, die Halbleiterkonzerne Broadcom und Nvidia sowie Microsoft und Apple in den Top-Ten vertreten.

Eine Besonderheit hierbei ist, dass Alphabet doppelt gezählt wird, aufgrund von zwei unterschiedlichen Aktienkategorien mit verschiedenen Stimmrechten.

Die Analyse zeigt, dass sich das Gewicht der Branchen heute auf weniger Unternehmen verteilt. Die Experten betonen, dass „Exxon, Walmart, GE und Citi mehr Diversifikation darstellen als Alphabet, Meta und Amazon“. Beide Zeiträume waren von Technologie-Aktien dominiert, aber heutzutage ist die Konzentration sogar noch stärker als zur Zeit der Dotcom-Blase.

Der Vergleich der Bewertungen ist etwas komplizierter. Die derzeitigen Top-Ten-Unternehmen haben ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von knapp 27, während die Top-Ten-Firmen damals ein KGV von gut 41 aufwiesen.

Dies spricht gegen die Annahme, dass die Börsen derzeit mit einer ähnlichen Blase wie zur Jahrtausendwende konfrontiert sind. Allerdings stellen die Analysten fest, dass die Bewertungsprämie der Top Ten im Vergleich zum restlichen Index heute höher ist als zur Zeit der Dotcom-Blase. Das bedeutet, im Vergleich zum breiten Markt sind die größten Aktien heute sogar teurer als damals.

Weitere Untersuchungen zeigen, dass der Vorsprung der Bewertungen bei den größten Unternehmen nicht nur größer ist als zur Zeit der Dotcom-Blase, sondern auch fundamentaler schlechter begründet ist. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Gewinne der Top Ten heute im Vergleich langsamer wachsen.

In ihrem Fazit betonen die Analysten, dass die Börse derzeit weiterhin auf eine stärkere Konzentration auf wenige Kurstreiber zusteuert. Sollte dieser Trend anhalten, steigt jedoch das Risiko eines Kurseinbruchs bei den größten Unternehmen, der den gesamten Markt unter Druck setzen könnte.

