JP-Holdings Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Jp-RSI beträgt 13,33, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 24,22, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten. Nach Beobachtungen auf sozialen Plattformen und der Analyse von Kommentaren wurde festgestellt, dass die Stimmung bezüglich Jp- neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind hauptsächlich neutral. Daher erhält die Aktie eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die Intensität der Diskussionen im Internet kann die Stimmung und damit auch die Bewertung von Aktien beeinflussen. Bei Jp- wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die langfristige Stimmung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Jp- derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 341,93 JPY, während der Kurs der Aktie bei 442 JPY liegt, was einer Abweichung von +29,27 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 370,06 JPY um +19,44 Prozent über dem GD50. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie Jp-.