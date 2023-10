JPMorgan erwartet starke Quartalsbilanz: Umsatzsteigerung und Gewinnprognose für Aktionäre

In knapp drei Monaten wird das Unternehmen JPMorgan mit Sitz in New York seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die JPMorgan Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 406,82 Mrd. EUR zählt JPMorgan zu den großen Unternehmen. Die Analysten erwarten eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal. Während der Umsatz im vierten Quartal 2022 bei 32,77 Mrd. EUR lag, wird nun ein Anstieg um +105,75 Prozent auf 67,42 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +67,72 Prozent auf 17,51 Mrd. EUR anwachsen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls positiv gestimmt. Der Umsatz soll um +105,75 Prozent steigen und der Gewinn um...