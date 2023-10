JPMorgan bereitet Quartalsbilanz vor: Umsatzzuwachs und Gewinnsprung erwartet

In 91 Tagen wird das Unternehmen JPMorgan aus New York, USA seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Sehen wir uns an, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen Aktionäre rechnen können und wie sich die JPMorgan Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der JPMorgan Aktie beträgt 403,69 Mrd. EUR. In nur noch 91 Tagen vor Börseneröffnung werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen starken Zuwachs im Umsatz gegenüber dem Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte JPMorgan einen Umsatz von 32,52 Mrd. EUR, für das kommende Quartal wird ein Sprung um +102,39 Prozent auf 65,81 Mrd.

