JPMorgan: Zielt auf einen Kurswert von 146,53 EUR?

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von JPMorgan ist derzeit unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 146,53 EUR, was einem Potenzial von +15,47% entspricht.

• Am 28.06.2023 lag JPMorgan mit -0,13%

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +15,47%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,12

Am gestrigen Handelstag verzeichnete JPMorgan eine negative Entwicklung von -0,13%, was sich auf eine Gesamtentwicklung von -0,40% in den letzten fünf Handelstagen summiert. Der Markt scheint jedoch derzeit relativ neutral eingestellt zu sein.

Insgesamt sind zehn Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktien. Acht weitere beurteilen sie als “Kauf”, aber nicht euphorisch und sieben Experten setzen die Bewertung auf “Halten”. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einschätzung beträgt somit...