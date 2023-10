JPMorgan: Spannende Quartalsbilanz in 97 Tagen erwartet - Prognose hebt Aktienkurs an

ARTIKEL:

In knapp 97 Tagen wird JPMorgan, das Unternehmen mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Außerdem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Die JPMorgan Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beachtlichen 408,67 Mrd. EUR. In 97 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 32,92 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal rechnet man mit einem deutlichen Anstieg um +107,73 Prozent auf 68,38 Mrd. EUR. Auch der Gewinn soll laut Prognose um +69,67 Prozent steigen und voraussichtlich bei 17,80 Mrd....