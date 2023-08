JPMorgan Quartalsbilanzvorschau: Erwartete Umsatz- und Gewinnsteigerung treibt Aktie hoch

In nur 59 Tagen wird das in New York ansässige JPMorgan Unternehmen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der JPMorgan Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung von JPMorgan 409,98 Mrd. EUR. Die Analysten rechnen damit, dass das Unternehmen im vergangenen Quartal einen starken Umsatzanstieg verzeichnen konnte. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 29,88 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um +23,00 Prozent auf 36,06 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +21,50% auf 10,81 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen ebenfalls positiv: Der Umsatz soll um +20,20 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +32,30 Prozent auf 40,88 Mrd. EUR wachsen – im Vergleich zu...