JPMorgan Quartalsbilanz: Aktionäre erwarten starkes Umsatzplus und Gewinnsteigerung

JPMorgan, das bekannte Unternehmen mit Hauptsitz in New York, wird in 27 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Viele Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der JPMorgan-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 396,53 Mrd. EUR können wir gespannt sein, wie sich die Zahlen präsentieren werden. Gemäß Datenanalyse rechnen Analystenhäuser aktuell mit einem starken Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im letzten Jahr erzielte JPMorgan einen Umsatz von 30,50 Mrd. EUR im dritten Quartal 2022. Nun wird ein Umsatzsprung um +23,20 Prozent auf 36,85 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +22,40% steigen und einen Betrag von 11,11 Mrd.EUR erreichen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls optimistisch...