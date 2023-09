JPMorgan vor Q3-Bilanz: Umsatz- und Gewinnprognosen steigen - Aktionärsreaktionen

In nur 12 Tagen wird JPMorgan, das in New York ansässige Unternehmen, seine Quartalszahlen für Q3 vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen zu erwarten sind und wie sich die JPMorgan-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan beträgt derzeit 400,43 Mrd. EUR. Die Analysten gehen laut Datenanalyse davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im Q3 2022 erzielte JPMorgan einen Umsatz von 30,92 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um +16,20% auf 35,25 Mrd. EUR ansteigt. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +16,30% auf 10,70 Mrd. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Sie prognostizieren einen Umsatzanstieg von +13,40% und einen Gewinnanstieg von +25,80%, sodass der Gewinn bei insgesamt...