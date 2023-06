JPMorgan: Potenzial für Kursanstieg von +12,80% auf 148,78 EUR

Analysten sind der Meinung, dass die Aktie von JPMorgan aktuell nicht angemessen bewertet ist und sehen ein Kurspotenzial in Höhe von +12,80%. Das mittelfristige Kursziel wurde dabei mit 148,78 EUR beziffert.

• Am 14.06.2023 legte JPMorgan um +0,21% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte JPMorgan eine positive Entwicklung in Höhe von +1,13% verzeichnen und auch gestern stieg der Aktienkurs um weitere +0,21%. Die Stimmung am Markt ist generell optimistisch.

Während einige Analysten das Potenzial für einen Kursanstieg sehen und die Aktie als “starken Kauf” bezeichnen (bei einem Anteil von etwa +72%), bewahren andere Experten eine neutrale Haltung oder empfehlen zum Verkauf. Der Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt aktuell unverändert bei 4,12.