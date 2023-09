JPMorgan: Kursziel von 160,16 EUR lockt

Die Aktie von JPMorgan hat in der vergangenen Handelswoche an Wert verloren und am gestrigen Tag mit einem Minus von -1,74% geschlossen. Insgesamt scheint die Stimmung am Markt derzeit neutral zu sein. Doch Analysten sind optimistischer gestimmt und sehen das wahre Kurspotenzial bei +16,85%.

• JPMorgan: Am 29.09.2023 mit -1,74%

• Das Kursziel beträgt 160,16 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von JPMorgan liegt aktuell bei 160,16 EUR. Sollten sich die Bankanalysten durchsetzen und Recht behalten, ergeben sich Investoren ein Gewinnpotenzial in Höhe von +16,85%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese positive Einschätzung.

Während zehn Analysten zum Kauf raten und sieben weitere den Titel als “Kauf” einstufen aber “optimistisch aber nicht euphorisch” seien; halten neun...