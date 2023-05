JPMorgan: Kursziel von 149,23 EUR prognostiziert

Die Aktie von JPMorgan wird derzeit als unterbewertet angesehen. Experten sind sich einig, dass das wahre Kursziel bei beachtlichen 149,23 EUR liegt – eine Differenz von +17,41% zum aktuellen Preisniveau.

• Am 24.05.2023 stieg die Aktie um +0,24%

• Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens beträgt 149,23 EUR

• Die Guru-Bewertung bleibt stabil bei 4,08

In den letzten fünf Handelstagen ging es für JPMorgan bergab und die negative Tendenz beläuft sich auf insgesamt -1,85%. Es scheint also ein pessimistischer Trend am Markt vorzuherrschen.

Trotzdem gibt es durchaus positive Einschätzungen: Laut zehn Analysten ist die Aktie sogar sehr empfehlenswert und sie raten zu einem “starken Kauf”. Sieben weitere Experten sehen ebenfalls Potenzial und bewerten das Unternehmen mit “Kauf”. Bei acht weiteren Analysehäusern herrscht...