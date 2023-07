JPMorgan: Kursziel von 148,22 EUR

Die Aktie von JPMorgan wird derzeit nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Sie schätzen das wahre Kursziel auf +4,08% über dem aktuellen Preis.

• Am 28.07.2023 legte die JPMorgan-Aktie um +0,22% zu

• Das Kursziel beträgt 148,22 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

Gestern konnte die JPMorgan-Aktie an der Börse ein Plus von +0,22% verbuchen und summierte sich damit in den letzten fünf Handelstagen – also während einer vollständigen Woche – auf -1,04%. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch gegenüber dieser Entwicklung zu sein.

Dennoch sind Experten optimistischer gestimmt und schätzen das mittelfristige Kurspotenzial der Aktie auf 148,22 EUR (+4,08%). Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten schwachen Trend.

Zehn Analysten bewerten die Aktie als starken Kaufempfehlung....