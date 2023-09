JPMorgan: Kursziel bei 151,72 EUR – Potenzial von +13,39%

Die Aktie von JPMorgan wurde in der vergangenen Handelswoche relativ pessimistisch gehandelt. Am gestrigen Tag verzeichnete das Finanzunternehmen eine Entwicklung von -0,13%. Die Bankanalysten sind jedoch im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 151,72 EUR hat und somit noch nicht richtig bewertet ist. Sollten die Analysten Recht behalten, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +13,39% eröffnen.

• JPMorgan: Gestern mit einer negativen Entwicklung von -0,13%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 151,72 EUR

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +68%

Von insgesamt 25 befragten Experten sehen zehn die Aktie als “starken Kauf”, sieben setzen auf “Kauf” und acht halten sich weitgehend neutral (“halten”). Der Guru-Rating-Indikator befindet sich nunmehr bei 4.08 nach 4.08...