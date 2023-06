JPMorgan: Kursziel bei 147,22 EUR - Ein mittelfristiges Potenzial von +15,65%

JPMorgans Aktie hat laut Analysten momentan eine falsche Bewertung. Das wahre Kursziel liegt um +15,65% vom derzeitigen Preis entfernt.

• JPMorgan gab am 27.06.2023 mit -0,28% nach.

• Das durchschnittliche Kursziel für JPMorgan beträgt 147,22 EUR.

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Am gestrigen Handelstag fielen die Ergebnisse von JPMorgan um -0,28%. Insgesamt ergibt das in den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – ein Minus von -2,47%. Der Markt scheint somit aktuell pessimistisch zu sein.

Obwohl diese Entwicklung nicht vorhersehbar war: Die Stimmung unter Bankanalysten ist homogen positiv.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für JPMorgan beträgt demnach 147,22 EUR. Laut Experten hätte die Aktie dann ein Potenzial von +15,65%, sofern sie recht behalten sollten. Nach der jüngsten schwachen...