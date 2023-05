JPMorgan: Kursziel bei 144,39 EUR

Nach Ansicht der Analysten ist die JPMorgan-Aktie derzeit unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt um +14,96% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 03.05.2023 lag die Kursentwicklung von JPMorgan bei -0,45%

• Das Aktienkurs-Ziel von JPMorgan beträgt 144,39 EUR

• Das Guru-Rating von JPMorgan bleibt gleich bei 4,04

Am Dienstag verzeichnete JPMorgan einen Rückgang von -0,45 % an den Finanzmärkten.

Dies führte zu einer Entwicklung im letzten Handelstrend (+1,10 % in den letzten fünf Tagen).

Der Markt scheint daher derzeit relativ neutral eingestellt zu sein.

Obwohl dies für die Bankanalysten eine unerwartete Entwicklung darstellt,

ist das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie laut Expertenanalyse mit einem Wert von 144,39 EUR angegeben.

Sollten sich diese Vorhersagen bewahrheiten,

ergibt sich ein Potenzial zum Kauf...