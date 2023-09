JPMorgan: Kurspotenzial von +14,65% auf 158,55 EUR laut Analysten

Die Aktie von JPMorgan hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verzeichnete gestern ein Minus von -0,33%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit jedoch neutral zu sein. Nach Einschätzung der Bankanalysten ist die Aktie aktuell nicht richtig bewertet und bietet Investoren mittelfristig ein Kurspotenzial von +14,65%, was einem Kursziel von 158,55 EUR entspricht.

• Am 21.09.2023 legte JPMorgan um -0,33% zu

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 158,55 EUR

• Optimistische Empfehlungen liegen bei +65,38%

• Guru-Rating bleibt mit 4,04 unverändert

Aktuell empfehlen zehn Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere sieben sehen sie optimistisch als Kauf an. Nur neun Experten schätzen das Wertpapier neutral ein.

Das Guru-Rating liegt weiterhin stabil bei 4,04 Punkten.