JPMorgan-Anleger wird’s freuen!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Jpmorgan Chase & in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie mit einem Wert von 21,09 als überverkauft gilt, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 22 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird, was zu einer weiteren Einstufung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Jpmorgan Chase & um 13,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs um 7,39 Prozent darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Jpmorgan Chase & eine Dividendenrendite von 2,27 % auf, was 136,48 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,75 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Insgesamt erhält Jpmorgan Chase & daher verschiedene Bewertungen basierend auf der Stimmung, dem RSI und der technischen Analyse, was ein gemischtes Bild der Aktie ergibt.