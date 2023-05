JPMorgan: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 148,07 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern nicht überzeugen und verlor am Finanzmarkt -1,43%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -2,17%, was eine pessimistische Stimmung signalisiert. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch anders.

Das mittelfristige Kursziel für JPMorgan liegt momentan bei 148,07 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +19,82% im Vergleich zum aktuellen Kurswert. Die Einschätzungen der Analysten sind positiv: Während 10 Experten die Aktie als starken Kauf bewerten, empfehlen weitere 8 ein “Kauf”. Nur wenige halten sich mit einer neutralen Bewertung zurück.

Somit ist mehr als zwei Drittel (69,23%) aller Analysteneinschätzungen optimistisch. Das bestätigt auch das Guru-Rating mit einem Wert von 4,08. Wenn sich die Prognosen bewahrheiten sollten Anleger in Zukunft gute Chancen auf...