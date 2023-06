JPMorgan: Analysten sehen großes Kurspotenzial bei 149,16 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung verzeichnen und liegt damit in der vergangenen Handelswoche insgesamt bei +1,14%. Die Bankanalysten sind sich einig: Die aktuelle Bewertung der Aktie spiegelt nicht das wahre Potenzial wider. Das mittelfristige Kursziel von JPMorgan liegt bei 149,16 EUR – ein Plus von +15,90% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• JPMorgan steigt um +0,67%

• Mittelfristiges Kursziel von 149,16 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4.12%

Insbesondere die positiven Trendindikatoren bestätigen diese Einschätzung. Das “Guru-Rating” bleibt mit einem Wert von 4,12 stabil und gibt Investoren zusätzliche Sicherheit.

Von den befragten Analysten bewerten zehn die Aktie als starken Kauf, acht weitere Experten empfehlen den Kauf. Lediglich sieben Experten halten ihre Position...