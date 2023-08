JPMorgan: Analysten sehen Potenzial von fast 10%

Die Aktie von JPMorgan wurde von den Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel beträgt 149,78 € und hätte damit ein Kurspotenzial von knapp +10%.

• JPMorgan verzeichnete am 30.08.2023 eine negative Tagesentwicklung von -0,51%

• Das Kursziel bei JPMorgan liegt bei 149,78 €

• Die Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,08

Am gestrigen Handelstag fiel die Aktie der JPMorgan um -0,51%. Über die vergangenen fünf Handelstage betrachtet ergab sich jedoch ein Plus von +0,52%, was auf eine weitgehend neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie der Bank wurde auf 149,78 € festgelegt. Sollten sich die Analysten mit dieser Einschätzung durchsetzen können, würde dies Investoren ein Potenzial in Höhe von beinahe +10% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese...