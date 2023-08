JPMorgan: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 147,68 EUR

Die Aktie von JPMorgan konnte gestern nicht überzeugen und verlor am Finanzmarkt 0,65%. In den vergangenen fünf Handelstagen summiert sich das Ergebnis jedoch auf +0,09%, was auf eine derzeit neutrale Stimmung im Markt schließen lässt.

Doch wie bewerten die Bankanalysten die Aktie? Laut Durchschnittseinschätzung liegt das mittelfristige Kursziel bei 147,68 EUR. Sollte diese Einschätzung eintreffen, ergäbe sich ein Potential von +4,22% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen zehn Analysten den Kauf der JPMorgan-Aktie und sieben weitere stufen sie als “Kauf” ein. Acht Experten raten dazu, die Aktie zu halten. Der Anteil an Optimisten unter den Analysteneinschätzungen beträgt somit insgesamt +68%.

Das bewährte Guru-Rating bleibt mit...