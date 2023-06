JPMorgan: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 147,03 EUR

Die Aktie von JPMorgan hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,11% hingelegt. Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kurspotenzial noch nicht ausgeschöpft ist.

• Am 22.06.2023 lag die Kursentwicklung von JPMorgan bei -1,11%

• Das mittelfristige Kursziel für JPMorgan beträgt laut Analysten 147,03 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12

Demnach sehen sie das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 147,03 EUR und somit ein potenzielles Plus von +14,06%. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Experten aufgrund des schwachen Trends der jüngsten Vergangenheit.

10 Analysten setzen jedoch weiterhin auf einen Kauf der Aktie und weitere acht empfehlen diese zumindest zum Kauf. Lediglich sieben Experten bewerten die...